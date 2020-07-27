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AİÇÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dağ tırmanışı gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ziyaret Tepe Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ziyaret Tepe Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi.


Ağrı'nın Taşlıçay İlçesindeki Balıklı Göl'de gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında 2650 metre yükseklikteki Ziyaret Tepe Dağı'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tırmanışı yapan katılımcılar, burada 15 Temmuz Şehitlerini Anma pankartı açtı.

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