AİÇÜ'de 4. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde ‘İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik' temalı ‘4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu' başladı.

14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafında bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen, birçok ülkeden 52 bilim insanının bildiri sunacağı sempozyum, online olarak başladı.

AİÇÜ'nün ‘www.youtube.com/aicuni2007' adresinden online olarak gerçekleştirilen ‘İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik' temalı ‘4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nda konuşan Sempozyum Onursal Başkanı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bilim insanı bir Vali'ye, müteşebbis bir Belediye Başkanına, din ile bilimin birlikte yürümesi gerektiğine inanan bir Rektöre sahip olan Hz. Nuh'un şehri Ağrı'nın çok şanslı olduğunu söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün insana bulaşma korkusunun virüsün önüne geçtiğini belirten Sayın Prof. Dr. ERBAŞ, hastalığın ve bu korkunun bir imtihan olduğunu, insanlık için aslonanın bu imtihandan başarılı bir şeklide çıkmak olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Erbaş, “İslam'ın ortaya koyduğu bütün prensiplerin odağında yer alan insanın hem bedenen hem de ruhen sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması noktasında temizlik ön plana çıkmaktadır. Temizliği imanın yarısı kabul eden güzel dinimizde koruyucu hekimlik en önemli hususiyetlerden birisidir. Dinimiz, bizlere hastalık gelmeden ve hastalığa yol açan nedenler oluşmadan sağlığın kıymetini bilmemizi ve sağlıklı bir hayat için gereken tedbirleri almamızı emretmektedir. Medeniyetimiz, hıfz-ı sıhha kavramı ile koruyucu hekimliğin önemini ortaya koymuştur. Şuan dünyayı etkileyen salgınla ilgili yüzde 100 tedavi edici bir ilaç yoktur. Ancak, Hz. Peygamber'in (asm) ‘bir yerde veba çıktığını duyanlar oraya girmemelidir, bulundukları yerde zuhur etmesi halinde ise oradan çıkmamalıdır' Hadis-i Şerif'i salgın hastalıklar konusundaki en önemli ilaçlardan birinin karantina olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kur'an-ı Kerim'in ciddi bir şekilde okunması, sağlıkla ve diğer tüm konularla ilgili ayetlerin gerektiği gibi anlaşılması halinde insanların başta sağlık olmak üzere her alanda en büyük dayanağının Kur'an-ı Kerim olduğunun görüleceğini belirtti. Başkan Sayan, “Koruyucu hekimlik, hastalığa yakalanmadan önce insanların sağlığına önem vermesi, hastalık sürecinde ise tedaviye riayet etmesi önemlidir. İslam'da var olan koruyucu hekimlik anlayışı başta Koronavirüs salgını olmak üzere tüm hastalıklarda insanlığa yol gösterici olacaktır” dedi.

4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nda zamana ve mekâna uygun olarak “İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik” temasını seçtiklerini ifade eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi döneminde İslam ve sağlık gibi iki önemli terime dikkat çekmeyi, böylelikle İslami ve insani bir hassasiyet oluşturmaya özellikle vurgu yapmayı amaçladıklarını söyledi.

İslâm Dini'nin insan hayatı ve sağlığına büyük önem verdiğini ifade eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde, hayat ve sağlığın, Yüce Allah'ın insana en büyük emanet ve nimeti olduğunun beyan edildiğini, bunların korunmasının emredildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu: “İslâm'a göre, hastalıklardan korunmak, tedaviden daha önce gelmektedir. Günümüz tıbbının da en önemli konusu ‘koruyucu hekimlik'tir. Dolayısıyla İslâm'ın tıp anlayışı ile günümüz tıp anlayışı bu noktada paralellik arzetmektedir. Covit-19 Pandemisi, hastalık gelmeden hastalığa karşı tedbir almayı gaye edinen hıfz-ı sıhha yani koruyucu hekimliğin ne kadar önemli olduğunu ve aslında en ucuz tedavinin de bu olduğunu acı bir şekilde insanlığın gündeminin merkezine oturttu. İnsanlığı sosyal, siyasi ve ekonomik olarak derinden etkileyen ve ümitsizlik algısının yaygınlaşmasını sağlayan bu süreç, insanları dinlerin bu tür krizlere bakışını yeniden araştırmaya yönlendirmiş, son din İslam'ın ve onun kutlu elçisinin ortaya koyduğu ölçülerin çağları aşan aydınlığı bir kez daha farkındalığını ortaya koymuştur. Bildiğimiz gibi İslam insana çok büyük değer vermiş ve varlıkların en şereflisi olarak kabul etmiştir. Rabbimiz insanı en güzel şekilde var etmiş, onun hayatını ve sağlığını korumak da en başta gelen bir görev olarak bize sorumluluk yüklemiştir. Hz. Peygamber (sav): “Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz, zira Allah şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık yaratmamıştır” buyurmakla araştırmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Zaten bilimin asıl amacı da var olanı ortaya çıkarmaktır.”

Yapılan konuşmaların ardından sempozyumun ilk gününde bilim insanları tarafından bildiriler sunuldu. 4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler ve davetliler katıldı.