AİÇÜ'de Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde ‘2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı' etkinlikleri kapsamında üniversite personeline Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitimine, üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan idari personeller katıldı. ‘2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı' kapsamında gerçekleştirilen afet eğitim seferberliğinde Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanlarınca, afet farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim verildi. Eğitimde, başta deprem olmak üzere, ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik, afetin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak davranışlar hakkında bilgiler verildi.