AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) gerçekleştirilen “Temel Dağcılık Eğitim Kampı ve Zirve Tırmanışı” kursu başladı.

Kursiyerler, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Büyük Ağrı Dağı'nda rehberlik yapmak için ilk aşama olan temel dağcılık eğitimini yoğun bir tempoda sürdürüyor. AİÇÜ tarafından verilen ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteklediği “Temel Dağcılık Eğitim Kampı ve Zirve Tırmanışı” eğitimi üç aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı M. Fatih Karaoğlan'ın koordinasyonunda Sağlık İl Müdürlüğü personellerince verilen ilk yardım eğitimi sonrası Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı Dağcılık Teknik Direktörü Mehmet Çağlayan ile Dağcılık Antrenörleri Şahap Eryılmaz ve Mehmet Hakkı Oğur tarafından verilen yaz ve kış temel dağcılık eğitiminde dağcılık, rehberlik, yürüyüş liderliği ve zirve tırmanışlarında dikkat edilmesi gerekenler anlatılıyor. 16 günü kapsayan eğitimleri başarıyla tamamlayacak sporculara, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından onaylı Temel Dağcılık Lisansı verilecek.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, proje kapsamında verilen eğitimler sonrası yeniden tırmanışa ve doğa turizmine açılan 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek noktası olan Büyük Ağrı Dağı'nın yanı sıra Tendürek, Süphan ve Kösedağ gibi doğa turizminin gözdesi dağların yer aldığı kentte ihtiyaç duyulan profesyonel dağcıların yetişmesi noktasında temel oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.