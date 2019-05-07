AİÇÜ'de bahar şenlikleri sona erdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen ve yaklaşık 8 bin personel ve öğrencinin aktif olarak katılım gösterdiği Bahar Şenlikleri 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle sona erdi.

Kültür, sanat ve spor dallarında birçok faaliyet, turnuva ve etkinliğe sahne olan Bahar Şenlikleri bu yılda her yıl olduğu gibi yoğun ilgiyle karşılandı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından bu sene ilk kez öğrenci kulüplerinin Bahar Şenliklerine yönelik faaliyetlerine destek sağlanırken, üniversite stadyumunda gerçekleşen uçurtma şenliği, çeşitli yarışmalar ve kampüste düzenlenen bisiklet turu, yoğun katılımlarla gerçekleşti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen müzikal, tiyatro ve konserler Bahar Şenliklerine renk kattı.

Eğlenceli görüntülere sahne olan şenlikler kapsamında organize edilen futbol, voleybol, basketbol, futsal, masa tenisi ve satranç turnuvalarında idari ve akademik personel ile öğrenciler sporun birleştirici ruhuna uygun olarak mücadele etti ve dereceye girenler takım halinde ve bireysel olarak ödüllendirildi.