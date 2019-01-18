AİÇÜ'de ‘Beslenme Arkeolojisi Diyetisyenler için yeni bir çalışma alanı mı?' konulu seminer düzenlendi

Nezehat Çeçen Konferans Salonundaki programa konuşmacı olarak İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Funda Şensoy katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Funda Şensoy konferansta yaptığı konuşmada, diyetisyenlik mesleğinin ülkemizdeki durumu ile ilgili bilgiler verdi. Şensoy konuşmasını şu sözlerle devam etti; “İnsanoğlunun var olduğu günden beri en vazgeçilmez temel ihtiyacı beslenmedir. Yani insan var olduğu sürece beslenmek zorundadır. Diyetisyenlik için birçok olanak ve çalışma alanı var ama bunun için tabi ki kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.” dedi. Öğrencilere diyetisyenlik mesleği ile ilgili öğütlerde bulunan Şensoy, son olarak “Beslenme Arkeolojisi” konusunda sunumlarını yaptı.

Program, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Veysel Çomaklı'nın, Dr. Öğr. Üyesi Funda Şensoy'a plaket takdimi ile sona erdi.