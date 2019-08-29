AİÇÜ'de BESYO sınavları canlı yayınlanıyor

Okulların açılma tarihlerinin yaklaşılmasıyla birlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavları başlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yapılan sınavları canlı yayınladıklarını açıkladı.

BESYO'nun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi I. ve II. öğretim lisans programları özel yetenek sınavlarına 192'si kadın 838 öğrencinin başvurduğu belirtilen açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan sınavların üniversitenin "www.agri.edu.tr" adresinden canlı olarak yayınlamaya başladığı aktarıldı.

Belirlenen parkurlarda en iyi dereceyi elde edebilmek için zamana karşı yarışan öğrencilerin, dört gün sürecek zorlu mücadelenin ardından üniversiteli olacak 40'ı kadın toplam 140 öğrenci arasına girmeye çalışacağı belirtildi.