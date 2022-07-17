AİÇÜ'de bisiklet turu ve dağ tırmanışı düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu ve dağ tırmanışı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan akademisyen, idari personel ve öğrenciler, AİÇÜ merkezi yerleşkesinde Al Bayraklar eşliğinde yapılan bisiklet turu ve 5137 rakımlı Ağrı Dağı ile Taşlıçay'daki 2800 rakımlı Mozik Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 gün süren tırmanış sonrası 15 Temmuz Şehitlerini Anma pankartı açıldı.

AİÇÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde yapılan etkinliklerle ilgili bir değerlendirmede bulunan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut “Tüm Dünya, 15 Temmuz gecesi hain FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak ilkeleri etrafında bütünleşen Aziz Milletimizin inancı, imanı ve yüreğiyle devletine ve demokrasi iradesine sahip çıkmasıyla birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf ettiğimizi gördü. Kahraman vatandaşlarımızın, terör örgütünün kullandığı tankların, topların ve silahların karşısında onurlu bir duruş ortaya koyması dünya tarihine geçti. Bu duygularla hain darbe gecesinde vefat eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize saygı ve şifa dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.