İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AİÇÜ'de “Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi” Konferansı Verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) “Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi” konferansı düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) “Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi” konferansı düzenlendi.


AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu'nda düzenlenen, Ağrı'da Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Bilim Kurulu Başkanı ve Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğrt. Üyesi Sait Yıldırım ve UCİM Genel Başkan Danışmanı ve Atatürk Üniversitesi avukatı Av. Ayşegül Aydoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı “Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi”ne akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Konferansta UCİM Bilim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sait Yıldırım ile Av. Ayşegül Aydoğan, çocuk istismarı kavramı, istismar suçunun hukuki açıdan nasıl değerlendirildiği ve ne tür cezalandırmaların yapılacağı, çocukları istismardan koruma yolları ve olası istismar durumunda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi verdi.


Program, konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.