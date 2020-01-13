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AİÇÜ'de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Kültür ve Kongre Merkezindeki merkezi kütüphaneye alınan 4006 ciltten oluşan Arapça temel eserler, akademisyen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.


AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan, öğrencilerinin tamamının yabancı olması ve yüzde 100 Arapça eğitimi verme özelliği ile Türkiye'de bir ilk olan Arapça Bölümü'nde akademik personel ile öğrencilerin araştırma ve incelemelerini verimli yapabilmeleri için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Temel İslami İlimler ile ilgili Arapça kaynak temini için ilgili alanda 4006 ciltten oluşan temel eser, Kültür ve Kongre Merkezindeki merkezi kütüphaneye kazandırıldı.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Akademik sahada Türkiye'de bir ilki Üniversitemizin bünyesinde hayata geçirmenin ötesinde, yaşatılması daha önemlidir. Bu doğrultuda tüm imkânlar seferber edilmektedir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da olumlu gelişimimiz artırılarak devam ettirilecektir” diye konuştu.

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