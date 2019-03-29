AİÇÜ'de Kitap Ödüllü Lugat Bilgisi ve Osmanlıca Okuma Yarışması düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrenci topluluklarından Tarihe Yolculuk Kulübü ve Tarih Bölüm Başkanlığınca düzenlenen Kitap Ödüllü Lugat Bilgisi ve Osmanlıca Okuma Yarışması'nın ikinci etabı olan yarı final ve final müsabakaları yoğun bir ilgi ve katılımla AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda gerçekleştirildi. Müsabakaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Üniversite Genel Sekreteri M. Nuri Kılıç, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Alperen Kayserili, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Öztop katıldı.

Tarih bölüm başkanı Doç. Dr. Yakup Karataş'ın açılış konuşmasıyla başlayan yarışmanın moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Emrah İstek yaparken, Doç. Dr. Yakup Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Fehminaz Çabuk ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaya yarışma jürisinde yer aldı.

Çeyrek final etabında başarılı olan Efruz, Umud-ı Cihan, Zeyrek ve Berceste takımlarının mücadele ettiği yarı final etabında Zeyrek ve Berceste takımları finale çıktı. Çekişmeli geçen final etabının sonuncunda Dilan Yıldız, Fatma Sadak ve Burak Kılıç'tan oluşan Zeyrek takımı birinci oldu.

Finalde en yüksek puanı alarak birinci olan takıma ödülleri Doç. Dr. Alperen Kayserili, Doç. Dr. Yaşar Bedirhan ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Öztop tarafından verildi.