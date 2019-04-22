İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

AİÇÜ'de “KOSGEB ve Girişimcilik Destekleri” konulu konferans düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğü ortaklığıyla “KOSGEB ve Girişimcilik Destekleri” konulu konferans düzenlendi.


AİÇÜ Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen ve KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğü uzman personellerinden Abdülmelik Taşkın'ın konuşmacı olduğu programa idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.


Konferansta konuşan KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğü uzman personeli Abdülmelik Taşkın, “Girişimcilik, kültürü yaygınlaştırır.” diyerek, KOSGEB'in Devletin veren eli olduğunu ifade etti. Asıl önemli olan fikirdir diyen Taşkın, “kurumumuza fikirlerinizle gelin, sizlere finansal açıdan yardım edelim. KOSKEB'in asıl amacı iyi fikirlere öncülük edip ülkemizi kalkındırmaktır.” dedi.


Taşkın daha sonra Uygulama Girişimcilik Eğitimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Bahar döneminde yaklaşık iki yüz öğrencinin aldığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler KOSGEB tarafından verilen sertifikaları almaya hak kazanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.