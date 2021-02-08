İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AİÇÜ'de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre AİÇÜ bünyesinde yer alan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapatılarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulurken, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Üniversite Senatomuzun aldığı karar sonrası talepte bulunduğumuz Spor Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasını kabul eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocama teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.