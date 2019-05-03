AİÇÜ'de mezuniyet ve ödül töreni gerçekleştirildi

Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda gerçekleştirilen programa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, Rektör Yardımcıları, Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Ağrı İl Protokolü, IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, idari ve akademik personel ile öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden dereceyle mezun olan öğrenciler ile yıl içerisinde kültür, sanat ve spor dallarında üniversiteyi başarıyla temsil eden öğrenciler ve akademisyenler ödüllendirildi. Törende üniversiteden lisans düzeyinde birincilikle mezun olan Sağlık Yüksekokulundan Eylem Arslan tüm mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Törende konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “2018-2019 eğitim öğretim yılı üniversitemiz için her anlamda çok başarılı, çok parlak bir yıl oldu; emeği geçen, katkısı bulunan tüm akademik ve idari kadromuza ve sevgili öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım. Biz üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak görüyoruz.-Bizler, üniversitemizi, öğrencilerimizi, birbirimizi, yaşadığımız coğrafyayı seviyoruz. El ele çalışmayı seviyoruz. Bugün yaptıklarımızın yarınımızı şekillendireceğini biliyoruz. Bugün yaptıklarımızın bizi güçlü kılan sevgi, saygı, başarı ve güven çemberlerini güçlendirecek eylemler olacağı inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında diğer üniversiteler gibi üniversitemiz de önemli rol oynayacaktır. Gerek ülkemizin küresel güç olma, gerekse 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

Program, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Arş. Gör. Nurettin Karakuş yönetimindeki koro konserinin ardından mezun öğrencilerin kep atma töreni ile sona erdi.