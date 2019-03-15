AİÇÜ'de “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız” konferansı

Dr. Birol Emil'in sunumlarıyla “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız” konulu konferans düzenlendi. AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen programa Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, “Tarihteki şanlı yürüyüşümüzü, millî ve manevî değerlerimizi, bağımsızlık tutkumuzu, bayrak sevgimizi, milletçe tek yürek olduğumuzda neleri başarabileceğimizi en güzel şekilde anlatan İstiklal Marşı, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi bugün de milletimize umut ve cesaret vermektedir” dedi.

“Bu millete İstiklal Marşı'nı hediye eden vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, onun kişiliğini ve eserlerini gelecek nesillere anlatmak ve aktarmak hepimizin görevidir” diyen Prof. Dr. Kaya, Milli mücadeleye katılıp ülkesinin bağımsızlığına kavuşması için halkı aydınlatmak görevini seve seve kabul eden, şiirleriyle bu ülkenin gerçek sahiplerine samimiyetle seslenen bir şair olan Merhum Mehmet Âkif'in, inancıyla sanatını bir arada tutabilmiş, sarsılmaz karakteriyle de toplum tarafından sevilmiş yakın tarihimizin en önemli şair, fikir ve aksiyon adamı olduğunu söyledi.

Konferansta Konuşan Prof. Dr. Birol Emil, “Bizim İstiklal Marşımız, hem edebi, hem şiir estetiği hem de Milletimizin tarihini temsil ve ifade etme bakımından dünyada hiçbir milli marşla kıyaslanamayacak bir mükemmeliyete sahiptir” dedi.

Milletimizin yaşadığı en buhranlı dönemin İstiklal Savaşı yılları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emil, “200 yıldan daha fazla Türk topraklarını ihtirasla paylaşmak isteyen Avrupa Devletleri 1. Dünya Savaşında bu emellerine kavuştuklarını zannetti. 1071 Malazgirt Zaferinden başlayarak Sevr Antlaşmasına kadar değil, bu güne kadar Milletimize ve İslam'a karşı hiç saklama ihtiyacı duymadıkları 1000 yıllık bir kinleri var” dedi.

İstiklal Marşının ilk kez 1. Meclis'te okunduğu gün ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Emil, İstiklal Marşımızın Mecliste 4 kez üst üste büyük bir coşku ve heyecanla ayakta dinlendiğini söyledi.

Milli Marşımızın hem edebi estetiği hem ebedi değerleri bakımından büyük anlamlar taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Emil; “Mehmet Akif, hem sanatkâr hem de bir iman adamıydı” dedi.

Program, Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya'nın Prof. Dr. Birol Emil'e günün anısına teşekkür plaketi vermesi ile sona erdi.