AİÇÜ'de online Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı

AİÇÜ tarafından pandemi sürecini evlerinde geçiren öğrencilerin eğlenceli bir zaman geçirmeleri amacıyla online olarak Ödüllü Bilgi Yarışması düzenlendi. İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, korona virüs, genel bilgiler ve zeka sorularının yer aldığı konu başlıklarındaki yarışmaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sinav.agri.edu.tr web sayfasından gerçekleştirilen yarışmada Tuğba Oluç birinci, Bildan Sarıce ikinci, Şevin Kırtay ise üçüncü oldu.