AİÇÜ'de özel yetenek sınavları tamamlandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 90 kişilik kontenjanı bulunan Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarına, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 643 aday başvurdu. Merkezi yerleşkedeki Eğitim Fakültesinde 2-5 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarında adaylar, kıyasıya yarıştı. Üç gün süren sınavlarda 338 adayın başvuru yaptığı Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 40, 305 adayın başvuru yaptığı Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında 50 aday kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Yapılan özel yetenek sınavları ile ilgili açıklama yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Karabulut ayrıca sınavları başarı ile tamamlayan Eğitim Fakültesi dekanı ve hocaları ile jüri üyesi akademisyenlere teşekkür ederek, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde üniversitede eğitim alacak tüm öğrencileri tebrik ettiğini söyledi.