AİÇÜ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Tez-Kop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinden 275 işçi yararlanacak.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ kadrosunda 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre çalışan işçilerin 01.11.2020 - 31.10.2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile bütçe imkânları ölçüsünde önemli kazanımlar sağlandığını belirtti. Prof. Dr. Karabulut, sözleşme ile ikramiye, sosyal yardım, ek ödeme, yemek, yol, risk primi, yakacak, çocuk yardımı gibi sosyal, ekonomik ve özlük konularında yeni haklar ve iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Tez-Kop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt işçilerin sosyal şartlarında önemli oranda iyileştirme sağlayan sözleşmeye yaptığı katkı ve emeklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a ve Sendikanın Erzurum Bölge Başkanı Hakan Kurt'a teşekkür ettiğini kaydetti.