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AİÇÜ'de Türk Sanat Müziği Konseri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri katılımcılardan büyük beğeni topladı.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyenlerinden Feyzi Berat Kaplan'ın hazırladığı ve şefliğini yaptığı koro ile solist Öğretim Görevlisi Ersan Kural tarafından Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.


AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleşen programa üniversite idari ve akademik personeli ile öğrenciler katıldı.


Proğramda koro ve solist Öğretim Görevlisi Ersan Kural tarafından birbirinden güzel nostaljik şarkılar icra edildi ve konser davetlilerin büyük beğenisini topladı.

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