AİÇÜ'nde 4'üncü Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu sona erdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından online dijital ortamda gerçekleştirilen ‘İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik' temalı 4'üncü Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu sona erdi.

AİÇÜ tarafından 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen ve birçok ülkeden 52 bilimsel bildirinin sunulduğu sempozyumda, ‘İslamiyet'te Sağlık ve Koruyucu Hekimlik' konusunda geçmişten günümüze kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir zaman diliminde İslam'ın beden, ruh ve çevre temizliğine verdiği önemin üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumda incelenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sempozyuma katılan bilim insanlarınca Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılan sunumlarda temizliğin iman kaynaklı ve imanın yarısı olarak görüldüğünün ifade edildiğini, hastalığa karşı önleyici tedbirler alınmasının ya da bilimsel-tecrübî tedavi yöntemlerine başvurulmasının öneminin tüm yönleriyle ele alındığını söyledi.

Sempozyumun kapanışında konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem YERİNDE, iki güne yayılan ve dokuz oturumla tamamlanan sempozyumda başlıca; Kur'an Açısından Sağlık, Hadis Literatüründe Sağlık, Hz. Peygamber ve Koruyucu Hekimlik, İslam Hukuku Açısından Sağlık, İslam Tarihi ve Medeniyetinde Sağlık, Ahlak/Maneviyat, Ruh ve Beden Sağlığı, Genel Sağlık ve Sağlıkla İlgili İslami Literatür gibi temaların ele alınarak İslam'ın, Kur'an ve Sünnet bütünlüğünde insanın maddi ve manevî temizliğini aynı düzlemde ele aldığının ortaya konulduğunu ifade etti.