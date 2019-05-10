AİÇÜ'nde İlk Defa İftar Çadırı Açıldı

Kuruluşundan bugüne kadar hiç iftar çadırı kurulmamış İbrahim Çeçen Üniversitesinde bu yıl ilk defa öğrenciler için iftar çadırı kuruldu.

Ramazan Ayında oruç tutan öğrencilerin yararlanabilmesi için kurulan iftar çadırı, bir ay boyunca üniversitenin merkezi yemekhanesinde hizmet verecek.

İftar çadırında sıraya giren öğrencilere yemek dağıtan İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerle birlikte iftar yaptı. İftar çadırının açılışında açıklama yapan Karabulut, “Ramazan Ayı'nın ruhuna uygun olarak bu infak ayında iyiliği, kardeşliği ve paylaşmayı çoğaltmalıyız” dedi.

Öğrencilere sevgiyle birlikte aile sıcaklığı hissettirmeye çalıştıklarını ve öğrencilerimizin Ramazan Ayı boyunca merkezi yemekhanemizde iftar yapabileceklerini belirten Rektör Karabulut, iftar programına katkıda bulunan ve bulunacak olan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Karabulut, ‘' Allah'tan, yaptıkları yardımları Dergâh-ı İzzettin'de kabul olmasını diliyorum'' temennisinde bulundu.