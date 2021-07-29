AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz aylarda AK Parti Ağrı İl Başkanlığına seçilen Halil Özyolcu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüştü. Ziyaretten dolayı Başkan Özyolcu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, misafirlerine yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Misafirleri ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti.