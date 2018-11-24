AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi öğretmenlerle bir araya geldi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Çelebi, öğretmenlerin ülkenin geleceği için önemli mihenk taşı olduğunu belirtti. Öğretmenlerin, çocukların geleceği için bir umut ışığı olduğunu ifade eden Çelebi, "Ülkenin istikbali, öğretmenlerin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, yeniliklere açık, özgüven sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş, modern dünyayı yakından analiz eden, bunun da ötesinde bilimle uğraşan ve teknoloji üretebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlayan öğretmenlerimiz, eğitim ve öğretimin temel yapı taşlarıdır” dedi.