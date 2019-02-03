AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, seçim çalışmalarını değerlendirdi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, meclis çalışmalarına verilen ara sonrasında geldiği Ağrı'da seçim çalışmalarının il genelinde başladığını kaydetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos Seçim İrtibat Merkezinin açılışını yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, açılış sonrasında taziyelere katıldı. AK Parti'nin seçim çalışmalarını değerlendiren Çelebi, önemli açıklamalarda bulundu.

“24 Haziran'dan bugüne kadar çalıştık”

Ağrı'da yerel seçim çalışmalarına 24 Haziran seçimlerinin ertesi günü başladığını belirten Çelebi,”AK Parti'yi Ağrı'da anlatabilmek için 24 Haziran seçimleri sonrasında bir çok toplantı ve ziyaret gerçekleştirdik. Ağrı'dan önemli heyetlerle Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Bu güne kadar meclis çalışmalarından fırsat bulduğum her hafta sonunda Ağrı'ya gelerek parti çalışmalarına öncülük ettim. Ağrı Belediye Başkan Adayımızın tanıtım toplantısını hep beraber yaptık. O gün söylediğim gibi bugünde şunu gönül rahatlığı ile söylüyorum ki, Ağrı donanımlı bir adaya emanet edildi. Bizde Ağrı adayımıza sahip çıkarak, Ağrı'nın yeniden AK Parti Belediyeciliği ile tanışmasını sağlayacağız" dedi.

“Yedi ilçede seçimlerin startını verdik”

Seçim çalışmalarının tüm ilçelerde başladığını kaydeden Çelebi,”Ağrı adayımızın açıklanmasından sonra ilçelerimizin adayları açıklandı. Biz usulen bu süreç içerisinde Belediye Başkan adaylarımızın ön plana çıkarılması için siyasetin hiç bir noktasına ne müdahale ettik, nede çalışmalarda kendimizi göstermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte, adaylarımız kendi teşkilatları ile seçim çalışmalarına devam edecekler. Ben de partimin milletvekili olarak Ağrı merkez başta olmak üzere, tüm seçim bölgelerinde çalışmalar yürüteceğim. Nitekim bugün Patnos ilçemizde Seçim İrtibat Merkezimizi adayımız, ilçe teşkilatımız ve partililerimiz ile birlikte yaptık" dedi

“Bu seçim gerçekten beka sorunudur”

Son günlerde kamuoyunun tartıştığı beka meselesini dile getiren Çelebi,”Bu seçim gerçek anlamda bir beka meselesine dönüştü. Ülkemizin beka meselesini Ağrılı hemşerilerimin de iyi okuması lazım. Buradan tüm hemşerilerime sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak için 31 Mart'ta tüm ilçelerimizde AK Parti'ye oy verelim. Gönüllere dokunan bir belediyecilik anlayışı için AK Partiye oy verelim. Biz Ağrı olarak hizmeti ancak AK Parti ile alabiliriz."dedi.