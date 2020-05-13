İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Konyar'ın Covid-19 şüphesi

Ağrı’da AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar, korona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle test yaparak dua istedi.

Ağrı'da AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar, korona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle test yaparak dua istedi.


AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar'ın yakın arkadaşından korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar, korona virüs testi yaparak 14 gün kendini evinde izole kaldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Konyar, "Arkadaşlar merhaba, yakın çevremde korona testi pozitif çıkan bir arkadaşım nedeniyle,14 gün izole olmam önerildi, test yaptırdım henüz sonuç çıkmadı ancak tedbir amaçlı 14 gün aranızda olmayacağım, umarım test sonucum olumlu olur, dua edin lütfen" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.