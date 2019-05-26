İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti heyetinden Gazeteci Ahmet Genç'e ziyaret

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve beraberindeki AK Partili heyet İhlas Haber Ajansı İl Temsilcisi Ahmet Genç’i ziyaret etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve beraberindeki AK Partili heyet İhlas Haber Ajansı İl Temsilcisi Ahmet Genç'i ziyaret etti.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül ve beraberindeki heyetle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onur Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı ve TSYD İl Temsilcisi Gazeteci Ahmet Genç'e ziyarette bulundu. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede Gazeteci Genç, ziyaretten dolayı Milletvekili Çelebi ve AK Partili heyete teşekkür etti. Milletvekili Çelebi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliğinden dolayı Gazeteci Genç'e teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.