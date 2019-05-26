AK Parti heyetinden Gazeteci Ahmet Genç'e ziyaret

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve beraberindeki AK Partili heyet İhlas Haber Ajansı İl Temsilcisi Ahmet Genç'i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül ve beraberindeki heyetle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onur Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı ve TSYD İl Temsilcisi Gazeteci Ahmet Genç'e ziyarette bulundu. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede Gazeteci Genç, ziyaretten dolayı Milletvekili Çelebi ve AK Partili heyete teşekkür etti. Milletvekili Çelebi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliğinden dolayı Gazeteci Genç'e teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.