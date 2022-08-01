AK Parti Milletvekili Çelebi'den Kılıçdaroğlu'na cevap

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik olarak, şehrin sorunlarını Meclis kürsüsünde dile getirmediği eleştirisine cevap verdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine, “Sayın Kılıçdaroğlu hiç iktidar yüzü görmediği için sorunların nasıl çözüldüğünün farkında değil. TBMM kürsüsü ve üyesi olduğum Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en fazla konuşan milletvekili olarak bu eleştirinin gelmesi beni üzmüştür” yanıtını verdi.

“Biz, sorunlarımızı, projelerimizi ve yatırımlarımızı, Genel Başkan'ımız ve ilgili bakanlarımızla görüşüp çözüme bağlarız. İktidar partisi milletvekilleri sorun çözer ve gereğini yapar. 20 yıllık iktidarımız döneminde ilimizdeki sorunları çözüme ulaştıracak birçok projeyi hayata geçirdik" diyen Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, ayağına terör prangası vurulan bölgeyi yeniden ayağa kaldırdığını ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun bu hizmetler konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığının açıklamalarından anlaşıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti milletvekilinin şehrin sorunlarını Meclis kürsüsünde dile getirmediği şeklinde eleştiride bulunduğunu aktaran Çelebi, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu hiç iktidar yüzü görmediği için sorunların nasıl çözüldüğünün farkında değil. TBMM kürsüsü ve üyesi olduğum Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en fazla konuşan milletvekili olarak bu eleştirinin gelmesi beni üzmüştür. Biz, sorunlarımızı, projelerimizi ve yatırımlarımızı, Genel Başkan'ımız ve ilgili bakanlarımızla görüşüp çözüme bağlarız. İktidar partisi milletvekilleri sorun çözer ve gereğini yapar. 20 yıllık iktidarımız döneminde ilimizdeki sorunları çözüme ulaştıracak birçok projeyi hayata geçirdik."

Ağrı'da 30 bin kişinin katıldığı konsere dikkati çeken Çelebi, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilimizi ziyaret ettiği günlerde bölgemiz, terör yerine turizm ve sanat etkinlikleriyle ülke gündemindeydi" ifadelerini kullandı.

Ağrı'da gerçekleştirilen yatırımlardan örnekler vererek AK Parti kadrolarının yaptığı hizmetlerle milletin gönlünde yer edindiğini dile getiren Çelebi; eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, ulaştırmadan her alana kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yatırımcıları Ağrı'ya davet eden Çelebi, her zaman Ağrılı hemşehrilerinin hizmetinde olduğunu vurguladı.