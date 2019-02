Ak Parti Taşlıçay'da seçim bürosu açtı

Ağrı AK Parti il başkanı Abbas Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilçe seçim irtibat bürosu açılışı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl başkanı Abbas Aydın; "Taşlıçay Belediye başkan adayı olan İsmet Taşdemir'in daha önce 3 dönem ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğüne değinerek şunları söyledi. "İsmet kardeşim'in tecrübeli ve girişken bir insan olduğunu beraber çalıştığımız yıllarda şahitlik ettim. Taşlıçay gibi şirin ve ufak bir ilçeyi kendisinin daha güzel bir yaşam alanına çevireceğine inanıyorum. İsmet kardeşimin her zaman bakanlıklarda ve diğer tüm kurumlarda aktif olduğu ilçe halkına her anlamda hizmet getireceğine emin olabilirsiniz. Ben buradan sizlere söz veriyorum, İnşallah bu şirin ilçede hizmet etmemiz için desteklerinizi alacağız ve kapılarımız her zaman herkese açık olacaktır" dedi.

Açılış konuşması ardından aşiretlerin desteklediği Taşlıçay Ak Parti Belediye başkan adayı İsmet Taşdemir, Taşlıçay mevcut belediye başkanı İsmail Taşdemir ve çok sayıda ilçe halkının katılımıyla irtibat büro açılımı yapıldı.