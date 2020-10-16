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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Ağrı'da

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.


Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Abbas Aydın, Ağrı Belediyesi tarafından çocuklardan oluşturulan pandemi müfettişleri ve parti teşkilatı tarafından karşılanan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, programına Eleşkirt ilçesinden başladı. Eleşkirt'te belediye tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Parkı'nın açılışını Vali Varol ve beraberindekilerle gerçekleştiren Özhaseki, yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatarak, “Hiçbir zaman unutmak istemediğimiz ve her an hatırlatmaya da devam edeceğimiz 15 Temmuz ismini verdiğimiz bu parkın açılışının Eleşkirt'e ve Ağrı'ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Özhaseki, daha sonra AK Parti'ye katılan belediye meclis üyeleri için düzenlenen programa katıldı.

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