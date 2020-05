Ak Parti'den Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Başkan Tenekeci Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Dırbo ile birlikte Eleşkirt ilçesine bağlı 20 km uzaklıktaki Abdi köyünde ikamet eden ve 2012 yılında Siirt in Eruh ilçesinde Şehit düşen Mehmet Yıldız'ın annesi Ayfer Yıldız'a anneler günü ziyareti gerçekleştirerek şehit annesini mutlu etti.

Başkan Tenekeci şehit annesi Ayfer Yıldız'a üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu çiçeği taktim ettikten sonra şunları söyledi; "Anneler günü nedeniyle Eleşkirt ilçemize 20 km uzaklıktaki Abdi köyüne geldik. 2012 Yılında Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Mehmet Yıldız'ın annesinin evindeyiz. Ayfer annemiz ile beraberiz. Anneler gününüz kutlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın size selamları var. Milletvekilimiz Ekrem Çelebi ve İl başkanımız Abbas Aydın'ın size selamları var. Biz Ak Parti ilçe teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız. Telefonum sizlerde var 7/24 hiç çekinmeden bizleri de birer Mehmet olarak görüp günün her saatinde arayabilirsiniz. Devletimizin, hükumetimizin eli her zaman üzerinizdedir. Ne zaman bir eksiklik hissettiğinizde bizi her vakit arayabilirsiniz. Tekrar anneler gününüz kutlu olsun. Ellerinizden öpüyorum" dedi.

Ak Parti ilçe başkanı Ergül Tenekeci'nin anlamlı ziyareti üzerine Kürtçe bir konuşma yapan Şehit annesi Ayfer Yıldız ‘ın konuşmasını kendisine tercümanlık yaparak Ak Parti Eleşkirt ilçe başkanı Ergül Tenekeci Türkçeye çevirdi.

Şehit Annesi Ayfer Yıldız Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ederek "Allah ondan razı olsun. Memurlarımıza ,askerlerimize ,müdürlerimize herkese teşekkür ederim. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Recep Tayip Erdoğan'a da teşekkürlerimi iletin. Siz bu şekilde davrandınız geldiniz sanki bütün dünya benim oldu. Hepiniz başım gözüm üzerine gelmişsiniz. Doğrudur belki oğlum daha uyanamayacak ama sizler böyle gelip gidince sanki uyanıyor ve sanki o geliyor. Dosta düşmana karşı kalkıyor. O şehitliğe layıktı Allah'ta ona nasip etti. O kadar devletini seviyordu şükür devleti içinde şehit oldu'' dedi.