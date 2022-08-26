AK Partili Çelebi: ”Bir zaferi yaşatmak, onu kazanmak kadar önemlidir”

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 1071'de kazanılan zaferden bugüne kadar geçen süreçte, kurulan devletler ve verilen mücadeleyle Anadolu'nun vatan haline geldiğini söyledi.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi ile ilgili bir mesaj yayımlayan Milletvekili Ekrem Çelebi, Anadolu'nun kapılarının Malazgirt Zaferiyle açıldığını belirtti. Çelebi, Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında 1071 yılında geçen muharebenin büyük bir bölümünün, tarihi kayıtlara göre Ağrı'nın Patnos ilçesindeki o dönem ki adı Sultan Mut olan Doğansu köyü civarında geçtiğini anımsattı. 1071 zaferinin, Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe olduğunu belirten Çelebi, “Milletimizin ve vatanımızın değil, aynı zamanda İslam ve dünya tarihinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt Zaferinin 951'nci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sultan Alparslan'ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur. Bugün milletimiz aynı inanç ve kararlılıkla kardeşliğine sahip çıkmakta, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için birlikte çalışmaktadır.” diye konuştu.

“Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

Sultan Alparslan'ın zaferle sonuçlanan fethinden büyük gurur duyduğunu kaydeden Çelebi, Anadolu'nun kapılarını açan, bu mukaddes topraklarda birlik, beraberlik ve kardeşliğe dayanan yeni bir anlayışın egemen olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladığını bildirdi. Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu kutlu zaferin ardından Anadolu'ya hakim olan ecdadımız, asırlar boyunca sürecek medeniyet yürüyüşümüzün en güzel uygulamalarını, en ihtişamlı eserlerini ortaya koymuştur. Anadoluyu bizlere vatan kılan tarihimizin dönüm noktası 1071 Malazgirt Zaferinin 951. yılında büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”