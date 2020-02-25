Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Gültekin toprağa verildi

Almanya'da gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşlardan biri olan Gökhan Gültekin'nin cenazesi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde toprağa verildi.

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan Türk vatandaşı Gökhan Gültekin, memleketi olan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesinde toprağa verilmek üzere Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Havalimanında cenazeyi karşılayan bir gurup vatandaş ırkçılığı lanetleyen pankart açtı. Buradan alınan cenaze, Tahir beldesindeki baba evine getirildi. Daha sonra omuzlar üzerinde taşınan cenaze belde mezarlığına götürüldü. İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun kıldırdığı namazın ardından cenaze toprağa verildi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptığı açıklamada ırkçılığı lanetleyerek, tüm dünyanın ırkçılığa karşı mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Gökhan Gültekin'in cenaze törenine Ağrı Valisi Süleyman Elban, milletvekili Ekrem Çelebi, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yanı sıra kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.