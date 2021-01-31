“Anlam Dünyamız ve Gençlik” programının konuğu Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı oldu

İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı'nın açılış konuşması ile başlayan programda gençlere hitap eden Irmaklı, “Evren içerisinde milyarlarca canlı var ve bütün canlıların ortak özellikleri var. Peki insanın diğer canlılardan farkını ne? İnsanın farkı yeryüzünde yüklendiği sorumluluktur. İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır. Kendine, ailesine, çevresine, diğer canlılara, tabiata ve Allah'a karşı sorumluluğu var. Biz insanın sorumluluk sahibi olduğunu göz ardı ettiğimizde insan canavarlaşır” şeklinde konuştu.

Gençlere kendilerini ispat edebileceği alanlar oluşturulması gerektiğini söyleyen Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı, “Gençlik kendini arayan insandır. Öyleyse biz ona kendini, değerini, kıymetini gösterelim ve o aradığına kavuşmuş olsun. Biz ona hayatın ve varlığın anlamını sunalım ki anlam arayışı güzelliğe dönüşsün. Gençlik döneminde insanın kedini ispat etme, fark edilme duygusu var. İyi işte ne güzel! bizde gençlerimize kendilerini fark edebileceği, ispat edebileceği alanlar, değerler oluşturalım. Kalitesiyle, üretkenliğiyle, katkılarıyla kendini ispat etsin. Eğer biz bunu oluşturamazsak bu defa başka başka etkilerle, kılık kıyafetiyle, saç modeliyle, aykırılıklarıyla fark edilme ve kendini ispat etme arayışına girecektir insan. Çünkü böyle bir ihtiyacı var. Bu sebeple duygunun iyi yönetilmesi lazım. Önemli olan bu ölçüleri iyi koyabilmektir” ifadelerine yer verdi.

Program, İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı' ya davete icabeti ve konuşmalarından dolayı teşekkür etmesiyle son buldu.