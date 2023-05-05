Arslan, “Ağrı'yı Kars'tan ayırmadım”

Hükümet Ulaştırma Bakanı ve Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, bakanlığı döneminde Ağrı'ya hep pozitif baktığını ve Memleketi Kars'tan ayırmadığını söyledi

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde seçim çalışmaları kapsamında Ağrı'ya gelen Hükümet Ulaştırma Bakanı ve Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, sabah saatlerinde kentte gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyarette gazeteciler ile bir araya gelen Bakan Arslan, Ağrı'nın her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu belirtti.

Ağrı'ya yeni hizmetlerin gelebilmesi için yeniden Ağrılıların oyuna talip olduklarını belirten Arslan, “Ağrı'ya hükümetimiz ve bakanlığımız döneminde çok önemli hizmetlere imza attık. Yeniden Ağrı halkının sorunlarını çözmek ve büyük projelere imza atmak adına Ağrılıların Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye destek vermesini istiyoruz.” dedi.

Daha sonra Ağrı'daki yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelerek, bir süre sohbet eden Arslan'a Cemiyet Başkanı Ahmet Genç, Ağrı'yı anlatan fotoğraf ve Nuh'un Gemisi maketi hediye etti.

Hediye takdiminin ardından ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.