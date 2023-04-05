Aşklarına vesile olan filografi sanatını yeni nesillere aktarıyorlar

Ağrı'da filografi ve naht sanatı kursunda tanışarak evlenen Davut Şahin ve Elif Şahin, unutulmaya yüz tutan sanatı yeni nesillere aktarıyor.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi'nde çivi ile telin aşkı olarak bilinen filografi ve naht sanatı kursunda tanışıp evlenen çift, usta öğretici olarak unutulmaya yüz tutmuş sanatı yeni nesillere aktarıyor. El sanatları kursunda yeniden hayat bulan filografi ve naht sanatı kursuna katılan kursiyerler, belli teknikleri kullanarak çeşitli desenler meydana getiriyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde filografi eğitimi veren geleneksel el sanatları öğretmeni Davut Şahin, Osmanlı döneminde terapi amacıyla filografi sanatı yaptırıldığını vurgulayarak, “Filografi sanatı İran'da doğmuş olup, İspanya, Fransa ve oradan da Uzak Doğu'ya kadar ilerlemiştir. Osmanlı döneminde bu sanat dalları genelde ney eşliğinde rehabilite amaçlı yapılıyordu. Günümüzde birçok nedenden dolayı unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olarak devam ediyor. Bizler bu sanatı Halk Eğitim Merkezlerinde kursiyerler ve öğretmenlerimizle beraber yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sanatı eşimle beraber uzun yıllardır yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz kursiyerler usta öğretici olup, bu sanatı devam ettiriyorlar. Bu sayede ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Ben bu sanatı bırakamıyorum” dedi.

Dekoratif el sanatları eğitmeni Elif Şahin ise, “Eşimle bu işi yapmak ayrıca güzel. Ben bu işe hobi olarak başlamıştım. Daha sonra kendimi eğitmen olarak gördüm. Öğrencilerimiz de kursumuzu çok seviyor. Evde de çalışma ortamımız var, eşimle birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.