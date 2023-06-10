Atıl durumda bulunan hastanede yangın

Ağrı'da çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ağrı'da eski kadın doğum hastanesi binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ağrı Merkez Gazi Mahallesi'nde bulunan ve atıl durumda olan eski Kadın Doğum Hastanesi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, 112 Çağrı Merkezine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar, şehir merkezinde uzun süredir atıl durumda olan devasa binanın, madde bağımlılarının uğrak mekanı haline geldiğini ve yakın zamanda binanın madde bağımlılarınca ataşe verildiğini iddia etti.