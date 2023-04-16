Ayakkabı çalmaya aracıyla gitti

Ağrı'da, girdiği binadan ayakkabı çalan şahsın hırsızlığa aracıyla geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Abide Mahallesinde bulunan bir binada yaşayan Y.K isimli vatandaş, evden çıktığı sırada ayakkabılarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine binaya ait güvenlik kamerasını inceleyen Y.K, ayakkabısını çalan hırsızın binaya aracıyla geldiğini ve ayakkabıyı seçip aldıktan sonra tekrar aracına binerek uzaklaştığını fark etti. İlginç hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.