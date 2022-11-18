Ayı ilçe merkezine indi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe merkezi caddelerinde dolaşan bir ayı görüntülendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi merkezinde gece saatlerinde bir boz ayı dolaşırken vatandaşlar tarafından telefon kamerası ile çekildi.

İlçe merkezine bağlı Ahmed-i Hani Mahallesi Ağrı Caddesinde dolaşan ayı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekildi.

Oturduğu binanın balkonuna çıkan vatandaş yalnız başına dolaşan ayıyı görünce eline aldığı telefonunun kamerası ile ayıyı çekmeye başladı.

Görüntülerde, ayının caddede sağa sola bakınarak ilerlediği daha sonra hızla gözden kaybolduğu görülüyor.