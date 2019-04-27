Azmin zaferi: İnşaattan şampiyonluğa

17 yaşında liseye gittiği zamanlarda Kick Boks sporuyla tanışan 22 yaşındaki genç sporcu Serhat Akçay, dövüşmeyi ‘sanat' olarak değerlendiriyor. Bir yandan inşaatta çalışan bir yandan hayalinin peşinden koşan Akçay, elde ettiği başarıları antrenörüne bağlayarak, ‘en büyük destekçim' ifadesini kullandı.

Beklenenden daha fazla başarılar kaydeden Serhat Akçay, 2013'te başladığı tanıştığı Kick Boks sporunda toplamda 17 madalya ve bir tane altın kemer kazandı. Tam gaz çalışmalara devam eden Akçay, bir sonraki maç olan Erzurum Türkiye Şampiyonası için antrenörü Hüseyin Oflaz ile birlikte antrenmanları sürdürüyor.

Hem inşaatta çalışıyorduk hem de akşamları birlikte antrenman yapıyorduk

Kick Boks sporuna kendini savunmak amacıyla başladığını belirten Milli sporcu Akçay, bu sporu hobi seçtiğini belirterek, hocası Hüseyin Oflaz ile birlikte inşaatta çalıştıkları dönemde kick boks çalışmaları yaptıklarını söyledi. Akçay, ‘'Kick Boks Ağrı'ya ilk geldiğinde, Hüseyin Oflaz Hocanın ilk öğrenciydim. Aynı zamanda gönüllü olarak ders verdiğinde kendisiyle birlikte hem inşaatta çalışıyorduk hem de akşamları birlikte antrenman yapıyorduk'' dedi.

Dövüşe Küçük yaşlardan itibaren meraklı olduğunu vurgulayan Akçay, ‘' Hocam da ben lisede olduğum sırada burada gönüllü olarak ders veriyordu. Ben de gitmek istedim. Çünkü dövüşe meraklıydım. Daha sonra aramızda bir bağ oluştu. Sürekli olarak antrenman yapmadığımızdan dolayı, artık abi kardeş gibi olduk. Yazın spora ara vermeyeyim diye aynı zamanda inşaatta da çalıştım. Hüseyin hocam usta ben yanında amele olarak hazırlandık. Bu şekilde hem okula destek oldum, hem de aileme destek oldum. Böylece sporuna da devam ettim'' diye konuştu.

‘'Üç kere Türkiye Şampiyonu oldum''

Elde ettiği maçları anlatan Akçay, ilk başarısının 2015'te İzmir Halkapınar'da Türkiye üçüncülüğü olduğunu söyleyerek, ‘'İkinci başarım 2016'da Eskişehir'de Profesyonel Türkiye Şampiyonluğu oldu. Altın kemer kazandım. Ondan sonra Marmaris'te Üniversitelerarası Türkiye şampiyonu oldum. Üç kere Türkiye Şampiyonu oldum. Bir tane uluslararası ikinciliğim, Avrupa kupası üçüncülüğü ve aynı zamanda toplamda 17 kere Türkiye ikinciliğim ve üçüncülüğüm var'' ifadelerini kullandı.

‘'Dövüşmek kesinlikle bir sanattır, dövüşmesini bilene''

Antrenmanlar ve maçlar sırasında aksaklıklar olabildiğinden söz eden Akçay, bu tür durumların spora devam etmeye engel olmadığını dile getirerek, ‘' Mesela benim iki defa burnum kırılmıştı. Ama tabii ki bu bizi vazgeçirmiyor. Bu bize bir engel değil. Biz dövüşüyoruz sonuçta. Bu herkesin burada başına gelebilecek bir durumdur. Dövüşmek kesinlikle bir sanattır, dövüşmesini bilene. Şiddet değildir'' ifadelerini kullandı.

‘'Bu spor bana hayal edemeyeceğim şeyler kattı diyebilirim''

Kick Boksun hayatına katkılarını anlatan Milli sporcu Akçay, ‘'Ben YGS de 160 puan aldım. Düşük puan almama rağmen Türkiye Şampiyonu olduğum için direk üniversiteye gitme hakkı kazandım. Bu yüzden bu spor bana hayal edemeyeceğim şeyler kattı diyebilirim'' ifadelerini kullanarak 2014 yılındaki ilk başarısından itibaren 2019'a kadar hiçbir maçtan eli boş dönmediğini belirtti. Akçay, bundan sonraki Erzurum Türkiye Şampiyonası maçında, memleketi Ağrı'ya güzel bir başarı getireceğini vurgulayarak, bireysel sporlara gereken önemin verilmesi için Ağrılı iş adamlarından maddi ve manevi destek istediklerini belirtti.

Serhat Akçay'a ilk günden beri destek olan ve inşaatta beraber çalıştıkları sırada da antrenmanlara devam etmeyi sürdüren Kick Boks antrenörü Hüseyin Oflaz, yaklaşık beş yıldır Serhat'la birlikte çalıştıklarını söyleyerek en büyük hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. Ağrı'da ücretsiz Kick Boks dersleri veren Oflaz, başarmak için azimle çalışmak gerektiğinin önemine vurgu yaparak, ‘'Bazı insanlara, Allah tarafından yetenekler verilir. Yani doğuştan yeteneklidirler. Bazıları ise yeteneklerini çalışarak sonradan kazanıyorlar. Biz Serhat'ın azmini gördük. Bunun üzerine çalışmalarımızı birlikte yaptık. Antrenmanlarımızı aksatmadık. Büyük bir azimle çalıştık. Şu anda Erzurum'da yapılacak büyük Türkiye şampiyonası var. 1 Temmuz'da yapılacak. Bu şampiyona milli takım kriterlerini belirleyen bir şampiyona. Orada alacağımız her puan sporcumuzun yeniden milli takıma seçileceğini sağlayacak. Bizi milli takım için bir adım daha öne alacak. Serhat ilk yanıma geldiğinde pek yetenekli değildi ama çok istekliydi. Bir sporcunun istekli olması çok önemli zaten. Verdiklerini hemen kapmasını sağlıyor. Yaklaşık beş yıldır birlikte çalışıyoruz. Bir sporcunun yetişmesi hemen hemen beş yıl gibi bir süre alıyor. Biz de Serhat'la azmettik çalıştık bu noktalara geldik. Bizim Serhat'la en büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonu olabilmek. Biz bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz antrenmanlarımızda bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu sene tarihi tam belli değil Antalya'da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonasını hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.