Bakan Kasapoğlu: “Fitne ve fesada aldırış etmeden safımızı sıklaştıracağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Fitne ve fesada aldırış etmeden safımızı sıklaştıracağız. İnşallah Ağrı'mıza, Ağrı'mızın gençlerine, tüm halkımıza kucaklayıcı bir şekilde hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Bugün de güzel çalışmaları beraber gerçekleştirdik. Bunları yeni başarılarla taçlandıracağız” dedi.

Ağrı'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, Ağrı Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanı görevine atanan Halil Özyolcu'ya hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Ağrı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Saatlerdir buradayız. Her dakikası heyecan dolu, mutluluk dolu bir gün geçirdik. Gönülden teşekkür ediyorum. Ağrı bizim için her zaman değerli. Bundan sonra da Ağrı'nın değerine, Ağrılıya layık hizmetleri inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Teşkilat bizim başımızın tacı. Teşkilatımızla çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bir olup beraber olacağız. Fitne ve fesada aldırış etmeden safımızı sıklaştıracağız. İnşallah Ağrı'mıza, Ağrı'mızın gençlerine, tüm halkımıza kucaklayıcı bir şekilde hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Bugün de güzel çalışmaları beraber gerçekleştirdik. Bunları yeni başarılarla taçlandıracağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu, ziyaretlerinin ardından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına geçerek Ağrı'dan ayrıldı.