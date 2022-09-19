Bakan Kirişci Ağrı'da

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, il protokol üyeleri tarafından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında karşılandı. Daha sonra buradan Ağrı Valiliğine geçen Bakan Kirişci, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik toplantı salonunda protokol üyeleriyle değerlendirme toplantısına katıldı.