Bakan Kirişci: “Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu büyük vizyon sayesinde tahıl koridoru dünyaya derin bir oh çektirdi”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı'da Tarım Park'ın açılışını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yatırımların açılışı, temel atma töreni ve tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelmek üzere Ağrı'ya geldi. Ziyaretlerin ardından Bakan Kirişçi ve beraberindekiler Tarım Park'ın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Vahit Kirişçi, “Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu büyük vizyon sayesinde tahıl koridoru dünyaya derin bir oh çektirdi” dedi.

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının eşiğinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Bakan Kirişçi, “Tarım, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için, insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle, hayati bir öneme sahiptir. Çağımızda en son teknolojik imkanlara sahip gelişmiş ülkeler bile tarımsal üretimin vazgeçilemez olduğunu bugün gelinen noktada bir kez daha idrak etmiş durumdadır. Salgın hastalıklar, yaşanan savaşlar, hızlı nüfus artışları, iklim krizi, tarımsal üretimin insanlık için yaşamsal önemini çarpıcı bir şekilde tüm dünyaya hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu büyük vizyon sayesinde dünyaya derin bir oh çektiren tahıl koridoru, son dönemde malumunuz en büyük küresel krizlerden biri haline gelmişti. Bu krizin çözümünde en büyük pay sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu ağır sorumluluk, tarihimizin ve coğrafyamızın bize kaçınılmaz olarak yüklediği büyük bir görevdir” dedi.

“Ağrı'ya son 20 yılda 7,3 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptık”

Tarımda güçlü olmadan, güçlü Türkiye'yi inşa edemeyeceklerini kaydeden Bakan Kirişçi, “Tarım sektörü AK Parti Hükümetleri için, Bakanlığımız için dün de önemliydi, bugün de önemli, yarın da önemli olacak. Stratejik sektör olarak tanımladığımız tarımda, küresel bir oyuncu olmak, bizim için bir istiklal ve istikbal meselesidir. Son 20 yılda tarıma yaptığımız yatırımlar ve desteklemeler, bu konudaki hassasiyetimizin en güzel yansımalarıdır. Yaşanan krizler sonrası da tüm enerjimizi hem milletimizi hem de gelecek nesilleri güvence altına alacak atılımları gerçekleştirmek için harcıyoruz. Ağrı'ya son 20 yılda 7,3 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptık. Tarımsal destek 2002'ye göre 8 kat artırılarak 29,4 milyon TL'den 227,3 TL'ye yükseltilmiştir. Tarımsal üretim değerini 10 kat artırarak 497 milyon liradan 5,2 milyar liraya ulaştırdık. Aynı şekilde tarımsal ihracatı tam 25 katına çıkararak 134 bin dolardan 3,3 milyon dolara çıkardık. Tarla ürünleri yüzde 110, meyve üretimi yüzde 250 arttı. Bildiğiniz gibi ülke genelinde stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz. Ağrı'da da arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, mercimek, nohut, patates ve yem bitkileri olmak üzere 8 ürüne destek veriyoruz. Kentimiz, hayvancılık için büyük önem taşıyan korunga üretiminde Türkiye'de üçüncüdür ve ülkemizin ihtiyacının yüzde 9,7'sini karşılamaktadır. Büyükbaş hayvan sayımızda 2002'ye oranla yüzde 17 (353 binden 413 bine), arı kovanı sayısında yüzde 1047, bal üretiminde yüzde 515, süt üretiminde ise yüzde 65 artış sağlandı. Ağrı'da 286 bin dekar alanda mera ıslahı çalışmasını tamamladık. Son 20 yılda 254 milyon lira yem bitkileri desteği sağladık. Hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli çerçevesinde; yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ağılların inşaatına yüzde 50 hibe sağlıyoruz. Yüksek verimli erkek damızlık alımında (boğa, koç, teke) yüzde 80 hibe veriyoruz. Buzağı desteği çerçevesinde programlı aşıları yapılmış 4 ay ve üzeri yaşta ve ilave destekleme kriterlerini taşıyan buzağılara 925 TL/baş'a kadar destek sağlanabilmektedir. Ayrıca Damızlık Düve Alım Desteği Projesi ile TÜRKVET'e kayıtlı işletmeler için damızlık düve alımında en az, en fazla 20 baş olmak üzere alım bedelinin yüzde 40'ı oranında hibe verilmektedir. Damızlık Koç Teke Üretim Projesi ile en az 500 baş kapasiteli Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezi kurulumunda ağıl yapımına, alet-ekipman alımına ve erkek damızlık hayvana (koç-teke) yüzde 50 hibe sağlıyoruz” diye konuştu.

“Çiftçimiz ihtiyaç duyduğu anda gübre ve mazotu temin edebilecekler”

“Tarımsal desteklerin her geçen gün daha çeşitlendirip üreticileri güçlendirmek istediklerini kaydeden Bakan Kirişçi, “2021 yılında hububata dekar başına 22 TL mazot, 20 TL gübre desteği veriyorduk. Toplamda 42 TL'lik bu desteği mazotta 75 TL'ye, gübrede 46 TL'ye yükselterek toplam desteği 121 TL'ye çıkarıyoruz. Aynı zamanda hububat ürünlerinde mazot ve gübre desteğini yaklaşık 6 ay öne çekiyoruz. Mazot ve gübre desteklerini üreticilerimizin kartlarına tanımlayacağız. Çiftçimiz ihtiyaç duyduğu anda gübre ve mazotu temin edebilecekler” şeklinde konuştu.

“Bu yıl içinde 400 bin fidan daha dikeceğiz”

Ormanları korumak için çeşitli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Kirişçi, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Yeşil Vatan'ımızı koruyacak tedbirler alıyoruz. 183 yıllık köklü çınarımız Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından 2003-2021 döneminde ilimizde 27 bin hektar arazide çalışma yapılarak 5 milyon 450 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bu yıl içinde 400 bin fidan daha dikeceğiz. 1 şehir ormanı kurduğumuz ilimize bu sene içerisinde 20 hektar alanda Millet Ormanı kazandırıyoruz. Ülkemize çok önemli hizmetlerde bulunan DSİ Genel Müdürlüğümüz de son 19 yılda 2,5 milyar liralık yatırımla 52 tesis hizmete açtı. Bugün de Tarımpark Projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek gerçekleştirilen yatırıma yaklaşık 17 milyon 500 bin lira harcandı. Tarım Park'ta 139 adet makine ekipman, çiftçilerimize ihtiyaç duydukları her alanda hizmete hazır haldedir. Değerli üreticilerimiz, ihtiyaç duydukları ekipman makinelere kısa sürede ulaşabileceklerdir. Yine bu yatırım içinde Çiftçi Eğitim Merkezi de yer almaktadır. Merkez sayesinde her dönemde çiftçilerimiz, uzmanlar tarafından sınıflarda verilen teorik bilgilerin yanında demonstrasyon amacı ile yetiştirilen ürünler eşliğinde sahada uygulamalı eğitim alabileceklerdir. Böylece çiftçilerimizin stratejik ve katma değer olarak daha farklı ürünler yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Yapılan bin metre karelik kapalı alan içerisinde yüz metre karelik çiftçi eğitim merkezi yanında toplantı salonları ve tohum sergi alanı da hizmete sunulmuştur. Yine Tarım Park'ta yaklaşık 40 dekar alanda hububat, endüstri bitkileri, yem bitkileri, sebze ve çilek ile birlikte 4 adet 250 metre karelik seralar içerisinde sebze fideleri, süs bitkileri gibi birçok ürün yetiştirilecek. Ağrı'mıza ve üreticilerimize değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu güzel ve isabetli yatırım için başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehir içinde kalan ahırlar bir bölgede toplanacak”

Bakan Kirişçi, “Ayrıca Ağrı Belediye Başkanlığımızın de tarıma yönelik hizmetlerini yakından takip ediyorum. Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi'ne biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte destek veriyoruz. 314 ahır ve 3 veterinerlik binasını dahil olduğu proje ile şehir içinde kalan ahırları bir bölgede topluyoruz. İnşaatı devam eden proje için 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirilecek. Yine belediyemizin et entegre tesisi projesini önemli buluyoruz. Tarıma yaptığı katkı ve yatırımlarından dolayı Ağrı Belediye Başkanımıza da şükranlarımı iletiyorum. Sözlerimin sonunda şunu bilmenizi arzu ederim: Üreten herkes bizim için kıymetlidir. Bu yüzden bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. “Sen üret yeter” diyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz senin yanındayız, biz senin arkandayız.”

Bu ülkenin üreten herkese saygı duyduğu gibi, üreticilerine de çiftçilerine de ayrı bir saygı ve ayrı bir muhabbet duyduğunu vurgulayan Bakan Kirişçi, “Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik sorunların ateşi ile adeta kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Siz üretenler sayesinde bu dönemi sorunsuz geçiriyoruz. Sizlerin sorunlarının farkındayız. Bu problemlerinizin çözümü için yoğun gayret içindeyiz. 2023 ile başlayan ülkemizin yeni yüzyılında, yeni başarı hikayeleri yazmak için her zamanki gibi sizlerle el ele veriyor, istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye'yi inşa etme konusundaki azmimizi, emin olun dipdiri koruyoruz. Çünkü burada bizim Türkiye aşkımız var. Bize emanet edilen Cumhuriyet'i, 20 yıl içinde getirmiş olduğumuz noktadan çok daha ileriye taşıyacak bir sürecin içindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, ikinci yüzyılın bu eşiğinde, tarım sektörümüzü tam anlamıyla şaha kaldırmak istiyoruz. Kendimize olduğu kadar, bu noktada çiftçimize, yetiştiricilerimize ve girişimcilere güveniyoruz. Lafla değil, yaptığımız icraatlarla Türkiye'yi hep birlikte 21. yüzyılın daha fazla parlayan yıldızı haline getireceğimize inanıyorum. Biz 32 birim ve köklü kurumlarımızla, bakanından teknisyenine, mühendisinden işçisine, memuruna kadar 154 bin çalışanımızla siz üreticilerimizin hizmetindeyiz. Üretimde verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için teknoloji ve bilişimi yakından takip ediyoruz. Yaşamın her alanında hayatımıza giren makineleşme, dijitalleşme ve yapay zeka, tarım politikalarımızın ana gündem maddelerindendir. Bu nedenle Tarım Park gibi yatırımları değerli buluyoruz. Parkın tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.