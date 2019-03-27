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Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt'te incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde incelemelerde bulundu.


Bakan Yardımcısı Erdil'e Eleşkirt'te Vali Süleyman Elban ve Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, eşlik etti. Eleşkirt Kaymakamlığında Kaymakam Sarı'dan brifing alan Erdil, daha sonra Eleşkirt Aile Destek ve Sanat Merkezini ziyaret etti.


Burada müzik, resim ve el sanatları atölyesini gezen Bakan Yardımcısı Erdil, "Eleşkirt gibi şirin bir ilçede gençlerimize sahip çıkma açısından bu muhteşem merkezin çok önemli. Kaymakam Sarı ve ekibini çalışmalarından ötürü kutlarım" dedi.


Yapılan ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Elban, ilçeden ayrıldı.

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