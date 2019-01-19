Başarılı sporcular Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'i ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Spor Lisesi'ndeki Türkiye Kros Şampiyonluklarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, Spor Lisesi okul yöneticileri, öğretmenleri Antalya'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Kros dalında Türkiye takım üçüncüsü olan öğrencileri ile Türkiye Bireysel Kros Yarışmasında ikincilik elde eden Spor Lisesi öğrencisi Ali Demir, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret ettiler. Başarılı öğrencileri tebrik eden Tekin, Ağrı'nın okul sporlarında gerek katılım gerekse başarı yönünden Türkiye ortalamasının üstünde ve iyi bir yerde olduğunu;daha da iyi olmak için çalışacaklarını ifade ederek,”Okulun alt yapısını en uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Sizler yeter ki başarılı olun. Biz bütün imkânlarımızı seferber ederek sizlerin yanınızda olacağız. Çeşitli dallarda bütün çalışmalarınızı rahatlıkla yapacağınız tesisler oluşturmak için elimizde geleni yapmaya çalışacağız. Gençler, sizlerden başarı, bizden de destek bekleniyor ve bunu da yapacağız. Ağrı Spor Lisemiz Türkiye'de kendi alanında marka bir okul olacaktır. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyor; başarılarınızın devanı diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, okul yöneticilerinden spor dalında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Murat Demir, öğretmenlerle birlikte yaptıkları projeleri anlattı. Şube Müdürü Kutbeddin Kaya tarafından il geneli okul sporları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.