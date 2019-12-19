Başarılı sporculardan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kentte düzenlenen Atletizm Yarışmasında il birincisi olan Ahmet Alagöz Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul ederek tebrik etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin,”Dereceye giren sporcularımızı ve onların bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum”dedi. Ziyarete okul yöneticileri ve öğretmenler de eşlik etti.