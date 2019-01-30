Başkan Babatonguz'un sözleşmeli öğretmenlerin kadro geçirilme talebi

Konu hakkına gazetecilere açıklama yapan Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz,”Eğitim sisteminde, eğitim politikaları başta olmak üzere müfredat, materyal, teknoloji gibi alanlarda yapılan her türlü reform ve iyileştirme çabalarının başarısı, uygulamada büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki yeterliliklerine, algılarına ve adanmışlıklarına bağlıdır. Bu çerçevede eğitim mekanik değil insani bir sistemdir. Eğitimin merkezinde “insan” yer alır. Bu bakımdan öncelikle eğitimin öznesi olan insanı, yani öğretmeni konuşmaya ihtiyaç vardır. Ürünü insan olan ve insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu düşündüğümüz öğretmenlik aslında ülkemizin geleceğidir. Eğitim sorunlarını çözememiş ve eğitime gereken önemi vermeyen ulusların bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Ulusal kalkınmanın temeli eğitim ve öğretimden geçmektedir. Bu sebeple ülkemizin daha ileri gidebilmesi için eğitimin kaliteli ve bilimsel metotlar ile yapılması gerekmektedir. Bunun içindir ki; öğretmenlerimizin sorunları, eğitim sorunlarımız içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu soruna ulusal sorun çerçevesinde çözüm aramak gerekir. Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerin de sorunları sadece ekonomik değildir. Ekonomik sorunların yanında mesleki sorunlar ile özlük ve sosyal sorunlar içinde boğuşan öğretmenlerimizin sorunlarına en kısa sürede çözüm üretilerek çağdaş demokrasilerde olduğu gibi öğretmenlerin örgütlenmeleri teşvik edilmelidir. Grev hakkı olmayan toplu sözleşme hakkının da hiçbir öneminin olmadığı bilimsel ve sosyal bir gerçektir”dedi.

Bu bağlamda hem özlük hakları hem saygınlık açısından bazı önemli sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulması öğretmene verilen değerin samimiyet göstergesi olacağını kaydeden Babatonguz, “Çözüme kavuşturulması gereken sorunları ise, öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çıkarılmasına ilişkin çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılmalıdır. Öğretmene 3600 Ek Gösterge vaadi ivedilikle verilmelidir. Elverişsiz coğrafya ve koşullarda görev yapan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz için teşvik mekanizması hayata geçirilmelidir. Eğitimcilere yönelik şiddete kalıcı çözümlerin üretilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlerimiz kadroya geçirilmeli ve parçalanan aile birlikleri yeniden tesisi sağlanmalıdır. Ücretli öğretmenlerimizin ücretleri insan onuruna yaraşacak bir seviyeye getirilmelidir. Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenip bir kariyer basamağı şeklinde yapılandırılmalı ve özlük hakları iyileştirilmelidir.Okul yöneticiliğine atamada, yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılmalıdır”ifadelerini kullandı.

Aydınlık geleceğe doğru başlayan yönelişin eğitimden geçtiğini de hatırlatan Babatonguz“Öğretmene verilen değer, her şeye değer. Çünkü kalkınma davamızın en sağlam kaynağı olan insanımızı, hayatın her alanı için bilgi ve beceriyle donatarak yetiştiren öğretmenlerimiz, geceyi gündüze katarak akıttıkları terle onurlu bir mesleği icra etmektedir. Ona vereceğimiz önemin kendimize verdiğimiz önemden, göstereceğimiz saygının kendimize duyduğumuz saygıdan kaynaklandığını asla unutmamalıyız”diye konuştu.