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Başkan Doğan'dan 15 Temmuz mesajı

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hasan Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hasan Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hasan Doğan, yayınladığı mesajında, "15 Temmuz Aziz Milletimizin devletine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı gündür. Ülkesine, devletine ve milletine kastetmiş hainlere karşı göğsündeki imam gücü ve memleket sevdasıyla destan yazan kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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