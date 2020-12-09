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Başkan Sayan ablasını korona virüsten kaybetti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın ablası korona virüsten hayatını kaybetti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ablası korona virüsten hayatını kaybetti.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, tedavi altında olan ablasının korona virüse yenik düştüğünü duyurdu. Başkan Sayan yaptığı açıklamada, “İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura Hastanesinde Covid tedavisi gören ablam hakkın rahmetine kavuştu. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin. Fedakar, yiğit bir Anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam” ifadelerini kullandı.

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