İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Sayan bayramda çocukların yüzünü güldürdü

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında dağıttığı yardımlarla çocukların yüzünü güldürdü.


Kurban Bayramı öncesi 1500 çocuğa 100 TL değerinde elbise almaları için çek dağıtan Başkan Savcı Sayan, bayramda da boş durmayarak kapı, kapı gezerek çocuklara oyuncak dağıttı. Gittiği mekânlarda çocuklarla uzun süre sohbet eden Başkan Sayan, onlarla beraber oturup oyuncaklarla oyunlar oynadı.


Bayramlarda mutlu edilmesi gereken en önemli bireylerin çocuklar olduğuna vurgu yapan Başkan Sayan, bu nedenle Ağrı'da yaşayan çocukların sevinçlerine ortak olmak adına onlarla zaman geçirmeye çalıştığına dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.