İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Sayan Covid'e yakalandı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptırmış olduğu Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, rahatsızlığı sebebi ile yaptırmış olduğu Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin detayları duyuran Başkan Sayan, “Bugün yaptırmış olduğum Covid testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel


durumum iyidir. Dualarınızı beklerim.” diyerek yoğun geçen Balık Gölü Festivalinde ve 15 Temmuz etkinliklerinde bir arada olduğu herkesi Koronavirüs testi yaptırması için ricada bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.